أسعار الذهب ترتفع 31% وتراجع مشتريات المصريين 17.8% خلال 2025

وكالات

صعود بلا هوادة.. هكذا يصف المحللون في مصر مسار المعدن الأصفر منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا في السوق المحلية بأكثر من 31% منذ مطلع 2025، تلك الزيادة تأتي بدعم من عدة عوامل على رأسها : الطلب الكبير من البنوك المركزية العالمية وسط حالة عدم اليقين والضبابية التي تسود المشهد الاقتصادي العالمي واستمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية التي حافظت على جاذبية الذهب كملاذ امن في مواجهة المخاوف بشأن موجة تضخم عالمية جديدة، إلا أن تلك الزيادة السعرية انعكست في تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنحو 17.8% خلال النصف الأول من العام مسجلة 22.7 طن.

وفي ظل تزايد الضغوط على الدولار واتجاه بنوك مركزية عالمية لشراء الذهب، يتوقع محللون في مصر أن يواصل الذهب رحلته الربحية حتى نهاية العام الحالي سيما مع توقعات باتجاه البنك المركزي المصري نحو المزيد من التيسير النقدي حتى نهاية العام الجاري.

وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل في السيناريو الأساسي له، لا سيما إذا استمر اتجاه المستثمرين من القطاع الخاص نحو ضخ استثمارات ضخمة في هذا الأصل كأداة للتحوط من التضخم.

