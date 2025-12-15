رانيا محمود ياسين عن محمد رياض: كنت بكراش عليه لحد ما ربنا رزقني بيه كزوج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ظهور عمر، نجل الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين، وذلك ضمن أحداث مسلسل "2 قهوة"، بطولة الفنان أحمد فهمى والفنانة مرام على.

وشاركت إحدى الصفحات عبر موقع فيس بوك صورة للفنان محمد رياض برفقة نجله عمر، وعلقت عليها: "بُشرى سارة لجيل السبعينات والثمانينات... نجم المراهقة والشباب الفنان محمد رياض قرر يعمل إعادة تدوير لشبابه بنجاح 2 قهوة".

وقد أعادت الفنانة رانيا محمود ياسين مشاركة المنشور عبر حسابها الرسمى على «فيس بوك»، وعلقت قائلة: "بُشرى حلوة أوى، بس محمد رياض من جيل التسعينات، وكانت البنات فى الوقت ده بتكرش عليه وأنا واحدة منهم".

وتابعت: "لحد ما ربنا رزقنى بيه كزوج، وربنا يبارك فى ابننا عمر ويحفظه ويجعله ذو حظ عظيم يا رب العالمين".