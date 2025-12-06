رانيا فريد شوقي تتذكر تجربة عملها مع الراحلة هدى سلطان

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك صورة نادرة لها من بروفة أحد المشاهد الشهيرة، التي جمعتها بالفنانة الراحلة هدى سلطان. حيث أعادت رانيا بمنشورها إلى الأذهان تفاصيل تلك اللحظات المؤثرة، مشيرةً إلى كيفية إتقان الراحلة هدى سلطان لفنها رغم معاناتها الصحية.

وقالت رانيا في منشورها: "فاكرين لما حكيتلكم عن المشهد اللي طنط هدى سلطان ضربتني فيه بالقلم؟ دي الصورة من بروفة المشهد قبل التصوير." وأضافت أنها كانت شاهدة على قوة وعشق هدى سلطان لفنها، رغم الألم الذي كانت تشعر به في ركبتيها بسبب المرض. "كانت ركبها بتوجعها، ومعاها دوا فوار تحطه في كباية مية وتشربه في أول اليوم."

وأشارت رانيا إلى أن هدى سلطان كانت تقضي معظم الوقت جالسة، ولكن بمجرد بدء التصوير، كانت تتحول إلى شخصية أخرى تمامًا، مليئة بالطاقة والحياة. "جسمها يتفرد، والنور يطلع من عنيها وتتحول لوحش تمثيل بكل انفعالها وحركتها. اللي في البروفة ست كبيرة، واللي في التصوير شابة صغيرة مليانة حياة وطاقة وموهبة."

وأكدت رانيا أن العمل مع هدى سلطان كان درسًا عظيمًا في الالتزام وحب الفن. "اتعلمت منها كتير. الناس دي مش هيتكرروا، عشقهم، احترامهم، ومسؤوليتهم تجاه فنهم. الله يرحمك حبيبتي، فنانة عظيمة وروح ما تتكررش."

يُذكر أن هدى سلطان كانت من أبرز نجمات الفن المصري، وتمتعت بشعبية كبيرة وموهبة فذة، حيث تركت بصمة قوية في تاريخ السينما والتلفزيون المصري.