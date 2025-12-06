قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام لشركتي "مصر للسياحة" و"هايديليكو"

خلال الجولة
خلال الجولة
علياء فوزى

في إطار الجولات الميدانية التي يحرص عليها لمتابعة سير العمل والعمليات الإنتاجية داخل الشركات التابعة، قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية موسعة شملت عدداً من المواقع التابعة في قطاعي السياحة والتشييد التابعين للوزارة.

بدأت الجولة بتفقد نماذج من المركبات الجديدة المنضمة مؤخراً لأسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث اطلع الوزير على نماذج من الأتوبيسات والميكروباص وسيارات الركوب، ومن بينها أتوبيس "نصر سكاي" المنتج بشركة النصر للسيارات.

 وخلال الجولة داخل ساحة الانتظار وورش الصيانة بمنطقة غمرة، تابع الوزير عملية التشغيل واستمع إلى شرح حول جهود تطوير الصيانة ورفع جاهزية الأسطول.

وأكد الوزير ضرورة زيادة الاعتماد على الأتوبيسات المنتجة محلياً في شركة النصر للسيارات ضمن خطط تحديث أسطول النقل السياحي، مشدداً على أهمية دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما دعا إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير مستوى رحلات النقل السياحي من خلال إدخال خدمات جديدة تعزز تجربة السائح وترفع من تنافسية شركة مصر للسياحة في السوق المحلي والإقليمي.

واستكمل المهندس محمد شيمي جولته بزيارة فرع شركة السد العالي للمشروعات الصناعية والكهربائية (هايديليكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة مسطرد، حيث تفقد الورش والمخازن واطلع على إمكاناتها الحالية واحتياجاتها التطويرية. وخلال الزيارة شدد على ضرورة تطوير نظام المخازن بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الورش لضمان رفع الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات.

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تطوير أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات والموارد المتاحة وتعظيم عوائدها، ودعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وزيادة المساهمة في الناتج القومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.

