جهاز مدينة بدر يعقد لقاءَا موسعًا مع سكان حي زهرة العاصمة

في إطار الحرص الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين حضر المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر لقاءً موسعًا مع سكان حي زهرة العاصمة للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم على أرض الواقع.

وخلال اللقاء استعرض السكان أهم التحديات التي تواجههم بحى زهرة العاصمة.

ووجّه المهندس السيد أمين رئيس الجهاز فورًا الإدارات المعنية بضرورة التعامل العاجل مع الشكاوى مؤكدًا أن حل المشكلات الفوري وتحسين جودة الحياة للسكان يأتيان على رأس أولويات الجهاز.

كما سيادته على استمرار المتابعة الميدانية والتواصل المستمر مع سكان الحي لضمان تنفيذ الحلول ومتابعة أي ملاحظات جديدة مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق خطة واضحة للارتقاء بالحي وتطوير الخدمات بكافة أنواعها.