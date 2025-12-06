قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
دوللي شاهين تكشف عن سر جمالها في ندوة صدي البلد | فيديو
انقذوا الزمالك.. خالد الغندور يوجه نداء استغاثة لمسئولي القلعة البيضاء

باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور علي الأزمات الأخيرة في نادي الزمالك.

الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللي بيحصل للزمالك لا يسر حبيب و لا منافس و رسالتي لمجلس إدارة الزمالك : انقذوا الزمالك".

احداث الزمالك

وكان قد قال مصدر بنادي الزمالك إن البرازيلي خوان بيزيرا جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهما المتأخرة.

وطلب الرباعي من مسئولي الزمالك صرف مستحقاتهما في الفترة الحالية حتى لا يضطرون للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

كان المغربي محمود بنتايج قد قام اليوم بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء. 

وتقدم الظهير الأيسر بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.

ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

 وقال مصدر بنادي الزمالك إن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق ستصل إلى 505 ألف دولار بالفوائد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن اليوم عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية.

وسبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.

