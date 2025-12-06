أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

يعد مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان ، المشروع الضخم الذي ينتظره الملايين، لا يقتصر على التجديدات الشكلية، بل يمثل نقلة نوعية تهدف لتحويل الحديقتين إلى وجهة تعليمية وترفيهية عالمية بمعايير حديثة، مع تصميمات تفاعلية.

تطوير حديقة الحيوان

ويرصد موقع "صدى البلد" أهم ملامح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان خلال النقاط التالية..

- استقدام 118 فصيلة جديدة تضاف للفصائل المتواجدة حاليا من الحيوانات متعددة من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى إلى الحديقة

- استيراد 362 حيوانًا إضافيًا لتعزيز التنوع البيولوجي

-- تكلفة تطوير الحدائق تناهز 2.7 مليار جنيه .

-المشروع يُنفَّذ وفق رؤية متكاملة تعيد للحديقة مكانتها الإقليمية والدولية

- ترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية داخل الحديقة

-بدء تطوير مناطق عرض الحيوانات

-تخصيص ساحات انتظار خارج الحديقة وفي محيطها لاستيعاب حركة الزوار المتوقعة عقب افتتاح المشروع

-توفير مسارات دخول وخروج آمنة تضمن سهولة وصول المواطنين للحديقة

-إنشاء ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة في علوم الأحياء والدراسات البيئية وبرامج موجهة للأطفال

-إنشاء وحدات طبية متطورة ومستشفى بيطري وصيدلية مرخّصة لضمان أعلى مستويات الرعاية للحيوانات.

- توزيع مكوّنات الحديقة ومناطق عرض الحيوانات بما يضمن تجربة مشاهدة تفاعلية ومريحة للزوار ووفقًا للمعايير الدولية.

- إنشاء بيئات طبيعية مفتوحة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الحيوانات مع التخلي عن النمط التقليدي للأقفاص الضيقة

بيع التذاكر إلكترونيا



- إنشاء منظومة رقمية متكاملة تشمل بيع التذاكر إلكترونيًا

- إنشاء تطبيقات معلوماتية للزوار

- تغطية الحديقة بكاميرات مراقبة

- تطبيق نظام معلومات صحي وغذائي وسلوكي للحيوانات يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين التجربة التعليمية للزوار.

- تقديم تجربة أكثر تنوعًا وثراءً داخل أكبر حيز أخضر مفتوح في قلب الجيزة.

-- استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

-- سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.



وتعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية .

وتم افتتاح حديقة الحيوان في عصر الخديو إسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.