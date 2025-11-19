موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل وربطها بالأورمان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير .. شهدت محركات البحث خلال هذه الآونة تزايدًا ملحوظًا في تساؤلات المواطنين حول موعد إعادة افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير، وذلك مع اقتراب اكتمال واحدة من أضخم عمليات التطوير التي خضعت لها الحديقة منذ تأسيسها، في خطوة تهدف إلى إعادة إحيائها كوجهة ترفيهية وثقافية رائدة في مصر والعالم العربي، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية التي تتجاوز المائة عام.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026

كان من المقرر افتتاح الحديقة في سبتمبر الماضي، إلا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت رسميًا أن إعادة فتح أبواب حديقة الحيوان أمام الزوار ستكون خلال الربع الأول من عام 2026، وهو الموعد الذي ينتظره ملايين المصريين ممن ارتبطوا بالحديقة كأيقونة ترفيهية وتاريخية لا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2026

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن الأسعار الرسمية لتذاكر دخول حديقة الحيوان لعام 2026، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية تعديل أسعار الدخول بما يتناسب مع حجم التطوير الكبير الذي شهدته الحديقة خلال الفترة الماضية، خصوصًا بعد إضافة أنشطة جديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار بشكل يليق بمستوى التطوير الشامل .

خطة تطوير حديقة الحيوان وربطها بحديقة الأورمان

تعتمد خطة التطوير الحالية على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتحديث الممرات بشكل كامل، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية الموجودة داخل الحديقة. وتشمل هذه المعالم كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي والجبلاية، إضافة إلى المتحف الحيواني، وهي عناصر رئيسية تمثل جزءًا أصيلًا من هوية الحديقة وتراثها المعماري الممتد عبر عقود.

ويتضمن مشروع التطوير أيضًا ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بين الحديقتين بسهولة، والاستمتاع برحلة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والمساحات الخضراء الطبيعية في تجربة غير مسبوقة داخل القاهرة الكبرى .

آخر تطورات مشروع تطوير حديقة الحيوان

شهدت حديقة الحيوان خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير مكثفة شملت معظم أركانها، لتظهر أمام الجمهور بثوب جديد يواكب المعايير العالمية للحدائق الحديثة.

واعتمدت أعمال التطوير على التوسع في المساحات المفتوحة، وتحويل الحديقة إلى نموذج حديث للوجهات الترفيهية المتكاملة المناسبة لجميع الأعمار والفئات، مع الحفاظ على طابعها التاريخي والثقافي.

وتضمنت جهود التطوير الآتية:

إعادة تصميم بيوت الحيوانات لتكون أقرب إلى بيئاتها الطبيعية مع مراعاة الأمان وراحة الحيوانات.

تحديث جميع الممرات الداخلية للحديقة مع الاحتفاظ بهويتها التاريخية.

المحافظة الكاملة على المعالم التراثية والأثرية الثمانية داخل الحديقة، بما في ذلك كوبري إيفل، الكشك الياباني، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، الجبلاية، والمتحف الحيواني.

إنشاء نفق حديث يربط بين الحديقتين لتسهيل حركة الزوار وإتاحة تجربة سياحية أكثر سلاسة وشمولا.

أنشطة ترفيهية جديدة وتجارب لم يسبق تقديمها

استحدثت الحديقة مجموعة واسعة من الأنشطة الجديدة الجاذبة لمحبي الحياة البرية والمغامرات، وجاءت الآتية ضمن خطة التطوير:

عروض حية مع أسود البحر، والطيور، والفيلة، في عروض تعليمية وترفيهية على حد سواء.

إنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات المعروف بالنمس، تتيح للزوار مشاهدة سلوكه عن قرب.

تجربة مشاهدة الليمور حلقي الذيل القادم من مدغشقر داخل بيئة تحاكي موطنه الأصلي.

مشاهدة أفراس النهر تحت الماء في تجربة بصرية فريدة من نوعها.

كما سيتم تقديم أنشطة تفاعلية للأطفال والعائلات، من بينها إطعام الحيوانات تحت إشراف متخصصين، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات، بالإضافة إلى فتح جزء من الحديقة ليلا، مما يمنح الزوار فرصة فريدة لمشاهدة الحيوانات الليلية في بيئتها الطبيعية خلال ساعات الظلام، وهي تجربة غير مسبوقة في المنطقة.