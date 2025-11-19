كل الدعم ليك.. سهام صالح تدعم مصطفى محمد بعد التصريحات الأخيرة لـ حسام حسن

حرصت الإعلامية سهام صالح، على دعم لاعب منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، مصطفى محمد، بعد التصريحات الأخيرة لمدربه حسام حسن.

ونشرت سهام صورة مصطفى محمد على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها: “بإذن الله تكون موفق في كأس الأمم وتكسر الدنيا، كل الدعم ليك يامصطفى”.

تصريحات حسام حسن عن مصطفى محمد

أثارت تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عقب إنتهاء مباراة الفراعنة الكبار ونظيره كاب فيردي فى تحديد المركز الثالث والرابع بـ دورة الإمارات الودية الدولية غضب مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي والمنتخب الأول.



وحقق منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث في بطولة العين الودية الدولية بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة فى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.



وأفادت مصادر مقربة من مصطفي محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي أن حالة من الغضب تملكت مصطفي محمد من تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني والتي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.



كان حسام حسن المدرب الفني لـ منتخب مصر الوطني قال فى تصريحات عقب إنتهاء لقب الفراعنة الكبار وكاب فيردي بدورة الإمارات الودية الدولية: لدي 2 محترفين وربع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومصطفي محمد يسير على سطر ويترك سطر.



وذكرت المصادر أن مصطفي محمد زعلان من حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني حيث يري أن تصريحات العميد تقليل منه وتؤثر على تجربته الإحترافية فى الدوري الفرنسي.



أشارت المصادر إلي أن مصطفي محمد يري أنه يبذل مجهودا لدي تواجده بصفوف منتخب مصر الوطني فى البطولات القارية والدولية وسبق وأن أحرز عديد الأهداف لـ الفراعنة الكبار فى المسابقات القارية.

