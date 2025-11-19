خالد الغندور عن مصطفى محمد: تراجع كبير في مستواه

عبر الإعلامي خالد الغندور عن استيائه من مستوى اللاعب مصطفى محمد، مؤكدًا أنه لاعب كبير لكنه يعاني من تراجع ملحوظ في مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مصطفى محمد لاعب كبير ولكن هناك تراجع رهيب في مستواه، وأتمنى إنه يعود لمستواه في كأس الأمم".

تراجع مستوى مصطفى محمد

ومن ناحية أخرى، أكد الإعلامي كريم رمزي، أن قلق الجمهور من أداء منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا، أمر طبيعي بسبب تراجع المستوى للاعبي المنتخب في مباراتي أوزبكستان وكاب فيردي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو يمجا إف إم: قلق الجمهور من اداء المنتخب قبل أمم إفريقيا امر طبيعي بسبب تراجع اداء منتخب مصر في الفترة الماضية.

وأضاف: الهدوء هو اهم شئ في الفترة الحالية سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين، وعلى اللاعبين أن يكونوا مقنعين تماما بالجهاز الفني، علينا أن نترك اي انتقادات في الوقت الحالي قبل أمم إفريقيا للتركيز.

وتابع: حسام حسن أخطئ في تصريح 2 محترفين وربع فيما يخص مصطفى محمد، ولكن على مستوى الأداء حسام حسن لم يخطئ بسبب تذبذب مستوى مصطفى محمد مع المنتخب.

وواصل: هناك تراجع واضح في اداء منتخب مصر في الفترة الماضية لكننا قادرين على المنافسة على البطولات الكبرى مثل أمم إفريقيا، ولكن الهدوء هو الأهم في الفتةر الحالية