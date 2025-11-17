قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي

حمزة شعيب

أظهرت الكاميرات المتابعة لمباراة مصر وكاب فيردي ضمن منافسات بطولة العين الدولية، المقامة الآن، رفض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر التبديل والخروج لصالح صلاح محسن.

وتمكّن منتخب مصر الأول من إدراك التعادل أمام نظيره كاب فيردي، بعدما سجل عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، الذي يُقام لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كاب فيردي بهدف نظيف، سجّله رودريجيز في الدقيقة السابعة عبر ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تدخل من محمد هاني داخل منطقة الـ 18.

ورغم سيطرة منتخب مصر على مجريات اللعب؛ تألق حارس كاب فيردي في أكثر من مناسبة، كالتالي:

الدقيقة 20:
تصدى لتسديدة قوية من عمر مرموش، قبل أن يتابع نبيل دونجا الكرة ويطيح بها خارج الملعب.

الدقيقة 31:
أوقف الحارس محاولة جديدة من مرموش بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، مانعًا فرصة محققة للمنتخب الوطني للتعادل.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتي بقيادة روضة المنصوري حكمًا للساحة، ويعاونها كل من:

  • محمد أحمد يوسف (مساعد أول)
  • أمير عبدالله (مساعد ثان)
  • سيف نبيل (حكم رابع)

تشكيل منتخب مصر في المباراة

جاء التشكيل الأساسي للفراعنة على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: رامي ربيعة – محمد حمدي – محمد هاني – أحمد فتوح
  • الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر
  • الهجوم: عمر مرموش – طاهر محمد طاهر – مصطفى محمد

قائمة المنتخب في معسكر الإمارات

شملت القائمة كاملةً كلًا من:
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي – مصطفى شوبير – محمد هاني – محمد حمدي – أحمد فتوح – رامي ربيعة – خالد صبحي – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – مروان عطية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد شحاتة – محمود صابر – دونجا – مروان عثمان – عمر مرموش – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالحفيظ زلاكة – محمد صلاح – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد.

استعدادات المنتخب لكأس أمم أفريقيا 2025

يواصل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، استغلال فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر لخوض مواجهات قوية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

