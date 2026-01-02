أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تنتمي إلى العلامة الأوروبية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى فئة الهاتشباك.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات تحمل العلامة الأوروبية في مصر.

رينو تاليانت

تبدأ أسعار السيارة رينو تاليانت في السوق المصري من 674,900 جنيه، وصولاً إلى 724,900، وتعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي.

سيتروين C4X

تبدأ أسعار السيارة سيتروين C4X من 1,199,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

فيات تيبو

يتراوح سعر السيارة فيات تيبو في مصر بين 694,900 و 794,900 جنيه، وتقدم السيارة بناقل سرعات يدوي مانيوال، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، بقوة 95 حصانًا، و127 نيوتن متر من عزم الدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

سيات ابيزا

تقدم السيارة سيات ابيزا بسعر 999 ألف جنيه، وصولًا إلى 1,199,000، وتستمد قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي.

رينو كارديان

تنطلق السيارة رينو كارديان في السوق المصري بسعر يتراوح بين 799,900 و899,900، وتأتي بمحرك ثلاثي الأسطوانات، بقوة إجمالية 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي.