سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

أسهمت نجاحات Alpine في سباقات الرالي خلال الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات في ترسيخ اسمها في عالم السيارات الرياضية.

واليوم، تعود العلامة الفرنسية من جديد إلى جذورها، لكن هذه المرة بسيارة كهربائية بالكامل تحمل اسم A290 Rallye، لتثبت أن التحول إلى الطاقة الكهربائية لا يمنع المرح على الطرق الوعرة.

مستوحاة من A290 الهاتشباك الساخنة

رغم أن A290 Rallye ليست سيارة وحشية من فئة Group B الأسطورية، إلا أنها سيارة رالي للمبتدئين، جاهزة للمشاركة في البطولات المحلية، ومعتمدة رسميًا لهذا الغرض.

تعتمد السيارة في تصميمها وبنيتها على طراز A290 الهاتشباك، التي حصدت مؤخرًا جائزة سيارة العام 2025 إلى جانب شقيقتها رينو 5.

تحت غطاء المحرك، نجد محركًا كهربائيًا بقوة 217 حصانًا (220 حصانًا / 160 كيلوواط)، يرسل العزم إلى العجلات الأمامية، وهو نفس المحرك المستخدم في النسخة الأقوى من A290 المخصصة للطرق، لكن مع تحسينات ميكانيكية خاصة بالرالي.

تحسينات مخصصة للرالي

ولتعزيز قدرة السيارة على التعامل مع الظروف القاسية لمسارات الرالي، حصلت A290 Rallye على ترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق من ZF، بالإضافة إلى نظام تعليق ALP Racing، الذي يتيح تحكمًا دقيقًا في حركة الهيكل والعجلات.

تم تزويد السيارة بعجلات Evo Corse مقاس 18×8 بوصة مغلفة بإطارات Michelin Pilot Sport A، مع ترقية في نظام الكبح يشمل أقراص فرامل أمامية بقطر 350 ملم (مقارنة بـ 320 ملم في النسخة الطرقية)، وملاقط بستة مكابس بدلًا من أربعة.

كما أضافت Alpine فرامل يدوية هيدروليكية لتسهيل الانعطاف الحاد، خاصة في الطرق الزلقة أو المليئة بالحصى، بالإضافة إلى تعديل نظام ABS بما يتناسب مع متطلبات الراليات.

سعر سيارة Alpine الجديدة

تعرض A290 Rallye بسعر يبلغ 59,990 يورو، أي ما يعادل نحو 70,800 دولار أمريكي.

ورغم أنها أغلى بنسبة 40% من النسخة الطرقية ذات المحرك الأقوى، فإنها توفر تجربة رالي متكاملة، مع مستوى تصنيع يدوي راقٍ في ورشة السباقات بمصنع Alpine في دييب، وتحديدًا داخل منشأة جان ريديلي.

A290 Rallye ليست مجرد نسخة معدّلة كهربائيًا، بل هي رسالة من Alpine مفادها أن السيارات الكهربائية قادرة على تقديم الإثارة والمتعة حتى في أصعب ظروف القيادة.

إنها فرصة جديدة لهواة الرالي للدخول إلى هذا العالم المثير عبر سيارة مدمجة، رياضية، كهربائية، وجاهزة للانطلاق على الطرق المكسوة بالطين والثلج والحصى.