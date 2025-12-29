قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات طرحت بالسوق المصري خلال 2025.. 8 نصائح للحفاظ على المحرك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025
تعد بورشه كاين الكهربائية موديل 2026 أقوى سيارة كهربائية قدمتها العلامة الألمانية خلال 2025، حيث تدخل فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء بقدرات غير مسبوقة داخل تاريخ الشركة.

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول
تُعد الصيانة الدورية المنتظمة الخطوة الأولى والأكثر تأثيرًا في الحفاظ على سلامة محرك السيارة، فالفحص المستمر للمحرك يساعد على اكتشاف الأعطال البسيطة قبل تطورها إلى مشكلات مكلفة.

أحدث 5 سيارات طرحت بالسوق المصري خلال 2025.. بالأسعار
استقبل السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات خلال العام الجاري 2025، والتي تنوعت من ناحية القدرات الفني والتقنية، وبلد المنشأ، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار أيضًا.

مواصفات بي واي دي BYD ليوبارد 3 2025.. وحش الـ SUV الكهربائي
عززت بي واي دي الصينية من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية بعدد كبير ومتنوع من الإصدارات القوية، ومنها النسخة ليوبارد 3 موديل 2025، والتي تأتي بقدرات تقنية عالية الأداء، إلى جانب الأداء القوي الخاص المحرك، والذي يصل إلى 416 حصانًا، إضافة إلى التسارع المذهل.

سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
تعد شيفروليه بليزر موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها علامة شيفروليه في السوق السعودي، حيث تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على التصميم الرياضي والتجهيزات المتنوعة. 

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول

بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025

جوجل تستعرض أهم إنجازات أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2025

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

