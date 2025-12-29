أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات طرحت بالسوق المصري خلال 2025.. 8 نصائح للحفاظ على المحرك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025

تعد بورشه كاين الكهربائية موديل 2026 أقوى سيارة كهربائية قدمتها العلامة الألمانية خلال 2025، حيث تدخل فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء بقدرات غير مسبوقة داخل تاريخ الشركة.

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول

تُعد الصيانة الدورية المنتظمة الخطوة الأولى والأكثر تأثيرًا في الحفاظ على سلامة محرك السيارة، فالفحص المستمر للمحرك يساعد على اكتشاف الأعطال البسيطة قبل تطورها إلى مشكلات مكلفة.

أحدث 5 سيارات طرحت بالسوق المصري خلال 2025.. بالأسعار

استقبل السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات خلال العام الجاري 2025، والتي تنوعت من ناحية القدرات الفني والتقنية، وبلد المنشأ، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار أيضًا.

مواصفات بي واي دي BYD ليوبارد 3 2025.. وحش الـ SUV الكهربائي

عززت بي واي دي الصينية من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية بعدد كبير ومتنوع من الإصدارات القوية، ومنها النسخة ليوبارد 3 موديل 2025، والتي تأتي بقدرات تقنية عالية الأداء، إلى جانب الأداء القوي الخاص المحرك، والذي يصل إلى 416 حصانًا، إضافة إلى التسارع المذهل.

سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية

تعد شيفروليه بليزر موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها علامة شيفروليه في السوق السعودي، حيث تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على التصميم الرياضي والتجهيزات المتنوعة.