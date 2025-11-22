طرح سيارة بورش كايين بقوة 1139 حصانًا.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
أعلنت شركة بورش عن إطلاق سيارتها الجديدة Cayenne Electric 2026، والتي تتضمن نسخة Turbo Electric الأقوى بتاريخ الشركة، لتكون خطوة كبيرة في توجه بورش نحو السيارات الكهربائية عالية الأداء.

مواصفات بورش كايين الجديدة 

تأتي نسخة بورش كايين الكهربائية الأساسية بمحرك يولد 435 حصانًا، بينما نسخة Turbo Electric تتفوق بشكل كبير مع قوة تصل إلى 1,139 حصانًا، ما يجعلها أقوى سيارة إنتاجية لبورش على الإطلاق.

وتستطيع نسخة التيربو الانطلاق من 0 إلى 60 ميل/ساعة خلال 2.4 ثانية، مع اعتماد البطارية على سعة 113 كيلووات/ساعة لتوفير مدى قيادة طويل نسبيًا.

تتميز سيارات بورش كايين Electric 2026 بنظام التعليق الهوائي التكيفي بشكل قياسي، ما يضمن قيادة مريحة ومستقرة على مختلف الطرقات.

كما تقدم بورش خيار الشحن اللاسلكي (Inductive Charging) للبطارية، ما يسهل عملية إعادة شحن السيارة ويواكب أحدث تقنيات السيارات الكهربائية.

إضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام التحكم الديناميكي في الأيروديناميكا النشطة (Active Aero) لتحسين الثبات والأداء على السرعات العالية.

إرث بورش كايين ومرحلة جديدة

منذ إطلاق الجيل الأول، ساهم كايين في تعزيز مبيعات بورش بشكل كبير، ومع مرور 23 عامًا، يظل هذا الطراز من أكثر سيارات بورش مبيعًا.

ومع إدخال نسخة كهربائية بالكامل، تستفيد بورش من خبراتها المكتسبة من ماكان EV لتقديم كايين كهربائية تحافظ على الأداء الرياضي والرفاهية التي اعتاد عليها العملاء.

سعر بورش كايين وتوقعات السوق

تبدأ أسعار نسخة Turbo Electric من 163,000 دولار، وهو سعر يعكس قوة الأداء والتجهيزات المتقدمة، متوقعًا أن تجذب هذه النسخة عشاق السيارات الكهربائية الفاخرة وعشاق الأداء العالي على حد سواء.

