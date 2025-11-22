بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله تعدى قائد سيارة ملاكى على قائد سيارة "نقل جماعى" وتكسير الزجاج الجانبى لسيارته بإستخدام عصا حديدية حال سيرهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

و بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشان، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) وبحوزته (العصا الحديدية "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لقيام قائد سيارة النقل الجماعى بالإصطدام به وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته ورفضه إصلاحها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.