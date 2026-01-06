بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

شاركت رباب صلاح شقيقة نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح جمهورها منشورًا تزامنا مع أزمة الفنانة لقاء الخميسي بعد إعلان فنانة أخرى طلاقها من زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، بعد زواج دام 7 سنوات.

وكتبت رباب صلاح عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. : أصعب حاجه ممكن تحصل لأى ست ان يتسحب منها الامان فجأة وتكتشف ان الغدر كان عايش معاها لحظة بلحظة ربنا يكفينا شر الغدر والغدارين.

وتصدر اسم الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد أن أثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي، الجدل، بعد إعلان خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت إيمان الزيدي: أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة إيمان الزيادي.