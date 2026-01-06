لقاء الخميسي تواصل تجاهل زواج محمد عبد المنصف عليها بهذه الصورة

أثارت الفنانة لقاء الخميسي ، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، اعتبرها المتابعون رسالة غير مباشرة في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا حول زواج زوجها الكابتن محمد عبد المنصف.

حرصت النجمة لقاء الخميسي، على الاحتفاء بجدها عبد الرحمن الخميسي، وذلك عبر ستوري انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وكتبت عليها الجد والحفيدة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، معتبرين أنها تعبير ذكي عن موقفها، بينما رأى آخرون أنها تفضل الرد بطريقتها الخاصة بعيدًا عن الجدل والتصريحات الإعلامية.

ولا تزال لقاء الخميسي تحافظ على سياسة التجاهل، مكتفية بالتفاعل الفني فقط، في الوقت الذي يواصل فيه الجمهور متابعة تطورات الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.