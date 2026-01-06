لقاء الخميسي تواصل تجاهل زواج محمد عبد المنصف عليها بهذه الصورة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
أثارت الفنانة لقاء الخميسي ، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، اعتبرها المتابعون رسالة غير مباشرة في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا حول زواج زوجها الكابتن محمد عبد المنصف.

حرصت النجمة لقاء الخميسي، على الاحتفاء بجدها عبد الرحمن الخميسي، وذلك عبر ستوري انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وكتبت عليها الجد والحفيدة. 

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، معتبرين أنها تعبير ذكي عن موقفها، بينما رأى آخرون أنها تفضل الرد بطريقتها الخاصة بعيدًا عن الجدل والتصريحات الإعلامية. 

ولا تزال لقاء الخميسي تحافظ على سياسة التجاهل، مكتفية بالتفاعل الفني فقط، في الوقت الذي يواصل فيه الجمهور متابعة تطورات الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

