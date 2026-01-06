أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

ما زال أصداء أزمة زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته السابقة إيمان الزيدي التى أعلنت انفصالهما وهو ما خلق حالة من الجدل الواسع خاصة مع صمت الفنانة لقاء الخميسي.

وفوجئت لقاء الخميسي بخبر زواج زوجها محمد عبدالمنصف من ممثلة شابة، بعد سنوات طويلة عاشها معاً.

إيمان الزيدي تعلن طلاقها من محمد عبد المنصف

القصة بدأت خلال الساعات الماضية، بعدما قررت الفنانة إيمان الزايدي أن تفضح سر علاقتها بـ زوج لقاء الخميسي و تعلن انفصالها عنه على الملأ أمام الجميع .

نشرت إيمان الزايدي صورة لها مع محمد عبد المنصف نجم منتخب مصر وحارس مرمى نادي الزمالك السابق، و تبدو الصورة رومانسية ولشخصين تجمعهما علاقة حب، وكتبت الزايدي على الصورة عيد حسابها الشخصي على فيسبوك :" بعد زواج شرعى دام 7 سنوات، أعلن انفصالى عن زوجي»، لتفاجئ متابعيها بهذا الخبر المثير للجدل، والذى انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أول رد من لقاء الخميسي

الخبر كان مفاجأة للجمهور و للفنانة لقاء الخميسي التي التزمت الصمت وقررت عدم الرد و التعليق عما يدور ، فهل كانت تعلم لقاء الخميسي بزواج زوجها عبد المنصف من إيمان الزايدي؟ أما كان زواجا سرياً و اكتشفت ما فعله زوجها بالصدفة ؟.

وبعد حالة الجدل بسبب زوج لقاء الخميسي و إيمان الزايدي، قررت لقاء أن تفضح عما بداخلها لكن دون توضيح للأمر واكتفت بكتابة منشور عبر خاصية الاستوري عبر انستجرام :" خلقنا لنحب خلقنا لتعمر القلوب ودا. هنيئاً لمن يحثوا داخل أرواحهم والمسوا المحبة الساكنة فيها. وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهراً متحت عطائها.. فسكن السلام فيها».

بينما عادت الفنانة لقاء الخميسي لتشارك جمهورها صورة في أول رد فعل لها بعد تداول أخبار انفصال زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك الأسبق عن زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي.

ونشرت لقاء الخميسي عبر خاصية الاستوري صورة لثلاث كتب تستمتع بقراءتهم متجاهلة الرد تماما عن انفصال زوجها عن إيمان الزيدي، مما أثار حيرة ودهشة متابعيها.

المشاهير تساند لقاء الخميسي

هذه الواقعة دفعت جيني كميل طليقة الشاعر أمير طعيمة الدخول على الخط لتوجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جيني كميل : نصيحة خاصة للفنانة لقاء الخميسي.. حكمي عقلك يا محترمة يا بنت الأصول.. بغض النظر إنك كنتي تعلمي أو لا

وأضافت جيني كميل : الزوجة التانيه واضحة جدا سكتت علي زواج من راجل متزوج سنين جايه النهارده تعمل بحياتك ترند رخيص ده غير إنها لو فيها خير ما كانتش من الأول وافقت بزيجة من راجل متزوج وعنده أولاد طوله ولو كان عندها بديل ماكنتش وافقت وشوفنا نماذج في حياتنا لا تعد وفوتي الفرصة عليها وسبيها تتشقلب وتعمل أكتر من كده لو علي المعرفة عرفنا وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح وأطلقت وتاني اللي خان يتخان وده عدل وقانون رب العباد.

وأوضحت جيني كميل : حاسبيه انتقمي منه وخدي حقك زي ما تحبي في البيت وما تخسريش عيالك أبدا حياة سوية كانوا عايشينها وعشان هتشوفي خساير فيهم اكتر كتير من خراب بيتك وربنا يعوضك خير في كل حاجة حتي لو اتغدر بيكي وده كان بيشيل عنك حاجات كتير أنتي مش عرفاها ربنا له حكمة في كده والله أقلها ان عيالك ماشيين على الأرض بخير وربنا معاكي ويديكي السكينة والطمأنينة وراحة القلب دول أهم وكتير من أزمات الدنيا والله.

كما علّقت الإعلامية رضوى الشربيني على أزمة الفنانة لقاء الخميسي، بعد إعلان فنانة أخرى طلاقها من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على فيس بوك:«هو في إيه؟».

وعلّقت الفنانة إيمان العاصي، على أزمة الفنانة لقاء الخميسي؛ بعد إعلان فنانة أخرى طلاقها من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات.

وكتبت إيمان العاصي، عبر ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”: “بجد الرجالة ماينفعش حد يثق فيهم أبداً، أعوذ بالله منكم.. أنا مبحبش التعميم.. بس في الرجالة بعمم.. كلهم خاينين وغدارين.. ولو راجل كويس مع واحدة؛ دا علشان مصلحته وبس.. حقيقي ربنا يكفينا شرهم”.

وأما الكاتبة منة عدلي القيعي علقت بشكل غير مباشر على أزمة الفنانة لقاء الخميسي؛ عقب إعلان فنانة أخرى طلاقها من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات.

وقالت منة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أعوذ بالله من المكر والخداع والخيانة والندالة وقلة المروءة والنخوة اللي بقينا بنشوفها كل يوم، ربنا يكفينا شر غفلات الزمن، ماتصدمناش في حبايبنا وصحابنا يارب أبدًا والنبي”.