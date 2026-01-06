وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر

وصل جثمان حماة المخرج خالد دياب الى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة أكتوبر وحرص على الحضور عدد من الأهل والاقارب.

وقد كتب خالد دياب عبر حسابه بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيس بوك: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي السيدة سامية مصطفى يوسف محمد أبو بكر، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.

وأضاف: الدفن بمقابر العائلة بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة.

وأعرب المخرج خالد دياب عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

وأكد أن عرض فيلم "Happy Birthday" الذي تولت إخراجه سارة جوهر يُعد لحظة فخر واحتفال خاصة، نظرًا لما حققه العمل من نجاحات وجوائز دولية، إلى جانب كونه الفيلم المصري المرشح رسميًا لجوائز الأوسكار.