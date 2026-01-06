استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح

احتفل الفنان عصام عمر بفوز المنتخب الوطني على بنين بطريقة طريفة، بعدما قام باستبدال صورته بصورة نجم ليفربول وقائد المنتخب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام عصام عمر باستبدال صورته على بوستر مسلسله الجديد «بطل العالم»، المنتظر عرضه قريبًا، ليظهر فيها تقديرًا للنجم محمد صلاح. وعلق عبر «فيسبوك» قائلاً: «استأذن أنا بقى علشان بطل العالم الحقيقى وصل».



ومسلسل «بطل العالم»، بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج عصام عبد الحميد.