ماجدة خير الله: منى زكي وعصام عمر الأفضل سينمائيًا فى 2026| خاص

أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله أنها ترى أن الفنانة منى زكي هي الأفضل سينمائيًا لعام 2025.

وقالت ماجدة خير الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “منى زكي هي أفضل ممثلة سينمائية عام 2025، لأنها الأكثر جرأة فى الاختيار، وقدمت فى فيلم الست دورا صعبا للغاية، رغم أنها تعلم أن العمل سيحظى بإعجاب البعض وانتقاد آخرين”.

وأضافت: "منى زكي بذلت جهدا كبيرا فى فيلم "الست" لأن الدور ليس عاديًا، ولكنه معقد".

وتابعت ماجدة خير الله: “عصام عمر هو الأفضل بالنسبة لي كممثل لعام 2025 سينمائيًا، فقد استطاع أن يتقدم خطوة فى فيلمي ”البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" و"سيكو سيكو"، والعملان مختلفان عن بعضهما، فالأول إنساني والثاني كوميدي".