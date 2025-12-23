قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده

الفنان أحمد عبد الحميد
الفنان أحمد عبد الحميد
أحمد البهى

كشف الفنان أحمد عبد الحميد، عن موعد تشييع جثمان والده الماكير الشهير محمد عبد الحميد، بعد وفاته منذ قليل. 

وقال أحمد عبد الحميد إنه من المقرر تشييع الجثمان، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد توفي منذ قليل الماكيير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد تعرضه لوعكة صحية .

وقال أحمد عبد الحميد : بسم الله الرحمن الرحيم:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنتِي".

وتابع : ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة والدي الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفني.

الفنان أحمد عبد الحميد الماكير الشهير محمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

