أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده

كشف الفنان أحمد عبد الحميد، عن موعد تشييع جثمان والده الماكير الشهير محمد عبد الحميد، بعد وفاته منذ قليل.

وقال أحمد عبد الحميد إنه من المقرر تشييع الجثمان، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد توفي منذ قليل الماكيير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد، بعد تعرضه لوعكة صحية .

وقال أحمد عبد الحميد : بسم الله الرحمن الرحيم:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنتِي".

وتابع : ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة والدي الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفني.