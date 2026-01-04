بطولة عصام عمر.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل بطل العالم

أعلن تطبيق يانغو بلاي عن الإعلان والبوستر الرسمي لمسلسله الأصلي الجديد "بطل العالم"، المقرر عرضه في ١٨ يناير، موفرًا للجمهور لمحات من قصة مشوقة وتمزج بين الدراما، والإثارة، والأكشن، ولحظات من كوميديا الموقف.

وكشف الإعلان الرسمي رحلة "صلاح"، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارة لقب بطولة العالم، وذلك بحثًا عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة للمحروق، ملك عالم الرهانات.

ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات لكشف سر الثروة. فهل يتمكن من إنقاذ دنيا من هذا العالم المظلم؟ وهل تولد بينهما قصة حب وسط الخطر والمطاردة؟

تدور أحداث بطل العالم على مدار ۱۰حلقات، بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا. المسلسل من بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد و بالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي"، ليتمكن الجمهور من مشاهدته بجودة عالية فور طرحه.

ويقدّم تطبيق "يانغو بلاي" باقات مختلفة في مصر والخليج حتى شهر رمضان، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة ضخمة من المحتوى الحصري والمتميز المصمم لتلبية مختلف الأذواق.