عصام عمر يعلن انضمام تامر الجيار لمسلسل بطل العالم

أعلن الفنان عصام عمر، عن انضمام الفنان الشاب تامر الجيار صاحب جملة «البتجان أخد البرجر فى حتة التانية»، لمسلسل «بطل العالم» المقرر عرضه يوم 18 يناير الجارى على منصة يانجو بلاى.

ونشر عصام عمر ، صورته لـ تامر الجيار عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: "استنوا ظهور خاص وهام جدًا للنجم تامر الجيار فى مسلسل بطل العالم".



كانت أعلنت منصة «يانجو بلاى» موعد عرض مسلسل «بطل العالم»، المقرر حصريًا على المنصة ابتداءً من 18 يناير الجارى.

ويستعرض المسلسل رحلة صلاح، بطل أفريقيا فى الملاكمة، الذى يجد نفسه فى عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية لإعادة بناء مسيرته. تتغير حياته تمامًا حين يُكلّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا ضخمة لصاحب عالم الرهانات المحروق. تنطلق بين صلاح ودنيا سلسلة من المطاردات لكشف أسرار الثروة، وسط خطر متواصل، وتبدأ قصة حب تتبلور بينهما فى قلب الأحداث المشوّقة.

يتكون «بطل العالم» من 10 حلقات، بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا. المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر.