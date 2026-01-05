قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
فن وثقافة

عصام عمر يعلن انضمام تامر الجيار لمسلسل بطل العالم

يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان عصام عمر، عن انضمام الفنان الشاب تامر الجيار صاحب جملة «البتجان أخد البرجر فى حتة التانية»، لمسلسل «بطل العالم» المقرر عرضه يوم 18 يناير الجارى على منصة يانجو بلاى.

ونشر عصام عمر ، صورته لـ تامر الجيار عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: "استنوا ظهور خاص وهام جدًا للنجم تامر الجيار فى مسلسل بطل العالم".
 

كانت أعلنت منصة «يانجو بلاى» موعد عرض مسلسل «بطل العالم»، المقرر حصريًا على المنصة ابتداءً من 18 يناير الجارى.

ويستعرض المسلسل رحلة صلاح، بطل أفريقيا فى الملاكمة، الذى يجد نفسه فى عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية لإعادة بناء مسيرته. تتغير حياته تمامًا حين يُكلّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا ضخمة لصاحب عالم الرهانات المحروق. تنطلق بين صلاح ودنيا سلسلة من المطاردات لكشف أسرار الثروة، وسط خطر متواصل، وتبدأ قصة حب تتبلور بينهما فى قلب الأحداث المشوّقة.

يتكون «بطل العالم» من 10 حلقات، بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا. المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر. 

