أندرو محسن: عصام عمر الأفضل فى سينما 2025.. خاص

كشف الناقد أندرو محسن عن رأيه فى الممثل الذى يستحق لقب الأفضل فى سينما 2025، حيث شهد هذا العام تنوعا كبيرا فى الأفلام من حيث الكم والكيف.

وقال أندرو محسن: "أرى أن أفضل ممثل يستحق هذا اللقب هو عصام عمر الذى قدم عاما استثنائيا فى السينما، تحديدا من خلال فيلمي “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” و"سيكو سيكو"، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى العملين، وإن كنت أراه أجاد بشكل أكبر فى فيلم "سيكو سيكو".

قصة وأبطال فيلم “سيكو سيكو”

"سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر وطه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية.

يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية.

في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.