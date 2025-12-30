قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أندرو محسن: عصام عمر الأفضل فى سينما 2025.. خاص

عصام عمر
عصام عمر
أحمد إبراهيم

كشف الناقد أندرو محسن عن رأيه فى الممثل الذى يستحق لقب الأفضل فى سينما 2025، حيث شهد هذا العام تنوعا كبيرا فى الأفلام من حيث الكم والكيف. 

وقال أندرو محسن: "أرى أن أفضل ممثل يستحق هذا اللقب هو عصام عمر الذى قدم عاما استثنائيا فى السينما، تحديدا من خلال فيلمي “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” و"سيكو سيكو"، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى العملين، وإن كنت أراه أجاد بشكل أكبر فى فيلم "سيكو سيكو". 

قصة وأبطال فيلم “سيكو سيكو” 

"سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر وطه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية. 

يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية. 

في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.

