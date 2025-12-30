قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراما رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل على كلاي

أحمد العوضي فى مسلسل على كلاي
أحمد العوضي فى مسلسل على كلاي
أحمد إبراهيم

يواجه الفنان أحمد العوضي تحديات كثيرة من خلال مسلسل “على كلاي” الذى ينافس به فى رمضان المقبل، والذى يشهد أول تعاون بينه وبين الفنانة درة، حيث يسعي الى تحقيق مزيد من النجاح بعد النجاحات السابقة. 

ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.

مسلسل على كلاي 

شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى 

كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا. 

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

شخصية درة فى مسلسل على كلاى 

تجسد درة شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث، التي تحمل ملامح مختلفة وجديدة تمامًا عمّا قدمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تُعد من أبرز محطاتها الدرامية المنتظرة خلال الموسم.

مسلسل على كلاي

شخصية محمد ثروت 

ويجسد محمد ثروت، خلال أحداث المسلسل شخصية تُدعى "جلال"، وهي شخصية مختلفة تمامًا عن الأدوار التي اعتاد تقديمها، حيث يبتعد من خلالها عن الكوميديا، ويقدم دورًا دراميًا يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية معقدة، من المتوقع أن تشكل مفاجأة قوية للجمهور.

وأكد ثروت ، أن مشاركته في "علي كلاي" تمثل تجربة فنية خاصة بالنسبة له، خاصة أن الشخصية مكتوبة بشكل مختلف وتحمل مساحة تمثيلية جديدة، مشيرًا إلى أنه تحمس للدور منذ قراءة السيناريو.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي، واصفًا إياه بأحد النجوم المميزين أصحاب الحضور القوي، مؤكدًا أن العمل معه داخل كواليس المسلسل يسوده الانسجام والاحترافية.

ووصف محمد ثروت أحمد العوضي "الصاحب الجدع"، مضيفًا: "ودايمًا بنراجع مع بعض المشاهد قبل التصوير وبنجتمع مع محمد عبد السلام قبل كل مشهد عشان نبقى متفقين على كل حاجة وهو مجتهد ومركز في شغله جداً".

مسلسل على كلاي

قصة مسلسل على كلاي 

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

مسلسل على كلاي

أبطال مسلسل على كلاي 

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة. 

مسلسل على كلاي
مسلسل على كلاي أحمد العوضي درة الفنان أحمد العوضي الفنانة درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

روسيا

روسيا تعلن إدراج منظمة ألمانية ضمن قائمة الجهات الأجنبية غير المرغوب فيها

الإمارات

الإمارات ترفض بشدة الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية

ترامب

ترامب يقلد الزعيم عادل إمام خلال وصلة دعابة مع الصحفيين

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد