طرح البوستر والإعلان التشويقي لمسلسل عصام عمر "بطل العالم"

أطلق "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لأحدث أعمال يانغو الأصلية "بطل العالم"، المقرر عرضه في شهر يناير. المسلسل من بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد و بالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. تتمحور القصة حول شخصية صلاح، حيث ينتقل من الملاكمة إلى عالم الحراسة الشخصية ليلتقي بدنيا للبحث عن ميراثها وحمايتها من شر لورد الرهانات.

بعد خسارته بطولة العالم، يتحول صلاح بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي"، ليتمكن الجمهور من مشاهدته بجودة عالية فور طرحه.