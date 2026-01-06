حسن شاكوش يبدأ رحلة تعلم اللغة الإنجليزية

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن بدء رحلته في تعلم اللغة الإنجليزية، في خطوة جديدة تعكس رغبته في تطوير نفسه وفتح آفاق أوسع على المستوى الفني.

وشارك شاكوش متابعيه تفاصيل هذه الخطوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، الذين أشادوا بسعيه لاكتساب مهارات جديدة ومواكبة التطور.

ونشر «شاكوش» صورة له عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، ظهر خلالها مع عدد من كتب تعلم اللغة الإنجليزية، وعلّق عليها قائلًا: «مفيش وقت مناسب غير دلوقتى، دى أول خطوة فى رحلة الإنجليزي».

وكان أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامى "ريم طارق، اليوم، الحجز على حسابات وأملاك الفنان حسن شاكوش، تنفيذا لحكم نهائى ألزم شاكوش بسداد نفقة متعة وعدة لموكلته،فى تطور للخلاف بين «ريم» والفنان الشعبى.

وأكد «قنطوش» أن موكلته «ريم» تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الأسرة، والذى أصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن.

وأوضح أن هذا التطور يتيح البدء فورا فى إجراءات الحجز على أموال شاكوش داخل البنوك، إضافة إلى العقارات والمنقولات.