وفاة حماة المخرج خالد دياب

أعلن المخرج والمؤلف خالد دياب عن وفاة حماته، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي، وكشف موعد ومكان تشييع الجنازة.

وكتب خالد دياب، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي السيدة سامية مصطفى يوسف محمد أبو بكر، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وأضاف: “صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء 6 يناير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القطامية بالقاهرة الجديدة”.

وأعرب المخرج خالد دياب عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن عرض فيلم "Happy Birthday" الذي تولت إخراجه سارة جوهر يُعد لحظة فخر واحتفال خاصة، نظرًا لما حققه العمل من نجاحات وجوائز دولية، إلى جانب كونه الفيلم المصري المرشح رسميًا لجوائز الأوسكار.