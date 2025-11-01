يناقش الغش في الثانوية العامة.. خالد دياب يكشف تفاصيل فيلم برشامة

أعرب المخرج خالد دياب عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن عرض فيلم "Happy Birthday" الذي تولت إخراجه سارة جوهر يُعد لحظة فخر واحتفال خاصة، نظرًا لما حققه العمل من نجاحات وجوائز دولية، إلى جانب كونه الفيلم المصري المرشح رسميًا لجوائز الأوسكار.

وأوضح خالد دياب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً : "احتفال كبير لفيلم 'Happy Birthday' أول إخراج لسارة جوهر، وهو المرشح للأوسكار من مصر، وخد جوايز كتير، منهم تلات جوايز في مهرجان ترايبيكا، وعرضه في مهرجان الجونة يعتبر يوم احتفالي بالنسبة لنا".

ووجّه المخرج رسالة خاصة إلى أبطال الفيلم قائلًا: "هقولهم بكل التوفيق أبطال الفيلم، والبطلة الصغننة موهبة غير عادية، وأتمنى الفيلم يعجب الناس كلها إن شاء الله".

وفي سياق آخر، تحدث خالد دياب عن الجزء الثالث من مسلسل "أشغال شقة"، موضحًا موقفه من استكمال السلسلة في الفترة المقبلة، قائلاً: "هنشوف أشغال شقة الجزء التالت؟ 2025 فالإجابة لأ.. إنما 2026؟ جايز جدًا وبنعمل على ذلك. فاللي أنا بوعد بيه دايمًا إن إحنا هنعمله لو لقينا أفكار أحسن بكتير من الجزء الأول والجزء التاني، لازم نتخطاه، مينفعش يبقى لازم يكون سلمة لفوق مش سلمة لتحت".

أما عن مشروعه السينمائي الجديد "برشامة"، فكشف دياب عن تفاصيل العمل قائلاً: "عندنا فيلم 'برشامة'، فيلم 'برشامة' بطولة هشام ماجد وريهام عبد الغفور، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعارفة عبد الرسول. فيلم إن شاء الله لذيذ ويعجب إن شاء الله يعجب الناس بإذن الله".

وأوضح دياب معنى اسم الفيلم قائلاً:"'برشامة' مش برشامة دواء.. هي 'برشامة' بتاعة الامتحانات، فإحنا بنتكلم على امتحان وبراشيم وغش، يعني عالم كده أنا أعتقد إن متكلمناش عنه في مصر، يعني الثانوية العامة دي أنا حتى هذه اللحظة لما بيجيلي كابوس بيجيلي كابوس إن أنا في الامتحان ومش مذاكر".