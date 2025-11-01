قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
يناقش الغش في الثانوية العامة.. خالد دياب يكشف تفاصيل فيلم برشامة
أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد
المتحف الكبير فخر لكل مصري.. إلهام شاهين: لدينا أكثر من نصف آثار العالم
موعد و مكان عزاء عمه ميريت عمر الحريري | خاص
زاهي حواس: لهذا السبب وافقت على التصوير مع "مستر بيست".. فيديو
لبلبة : افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يشاهده العالم بأسره
هل انتشار الحشرات والنمل فى البيت يدل على الحسد؟.. اعرف الحقيقة
جاهزية تامة بالفنادق والمواقع الأثرية لاستقبال الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
توك شو

يناقش الغش في الثانوية العامة.. خالد دياب يكشف تفاصيل فيلم برشامة

المخرج خالد دياب
المخرج خالد دياب
محمد شحتة

أعرب المخرج خالد دياب عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن عرض فيلم "Happy Birthday" الذي تولت إخراجه سارة جوهر يُعد لحظة فخر واحتفال خاصة، نظرًا لما حققه العمل من نجاحات وجوائز دولية، إلى جانب كونه الفيلم المصري المرشح رسميًا لجوائز الأوسكار.

وأوضح خالد دياب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً : "احتفال كبير لفيلم 'Happy Birthday' أول إخراج لسارة جوهر، وهو المرشح للأوسكار من مصر، وخد جوايز كتير، منهم تلات جوايز في مهرجان ترايبيكا، وعرضه في مهرجان الجونة يعتبر يوم احتفالي بالنسبة لنا".

ووجّه المخرج رسالة خاصة إلى أبطال الفيلم قائلًا: "هقولهم بكل التوفيق أبطال الفيلم، والبطلة الصغننة موهبة غير عادية، وأتمنى الفيلم يعجب الناس كلها إن شاء الله".

وفي سياق آخر، تحدث خالد دياب عن الجزء الثالث من مسلسل "أشغال شقة"، موضحًا موقفه من استكمال السلسلة في الفترة المقبلة، قائلاً: "هنشوف أشغال شقة الجزء التالت؟ 2025 فالإجابة لأ.. إنما 2026؟ جايز جدًا وبنعمل على ذلك. فاللي أنا بوعد بيه دايمًا إن إحنا هنعمله لو لقينا أفكار أحسن بكتير من الجزء الأول والجزء التاني، لازم نتخطاه، مينفعش يبقى لازم يكون سلمة لفوق مش سلمة لتحت".

أما عن مشروعه السينمائي الجديد "برشامة"، فكشف دياب عن تفاصيل العمل قائلاً: "عندنا فيلم 'برشامة'، فيلم 'برشامة' بطولة هشام ماجد وريهام عبد الغفور، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعارفة عبد الرسول. فيلم إن شاء الله لذيذ ويعجب إن شاء الله يعجب الناس بإذن الله".

وأوضح دياب معنى اسم الفيلم قائلاً:"'برشامة' مش برشامة دواء.. هي 'برشامة' بتاعة الامتحانات، فإحنا بنتكلم على امتحان وبراشيم وغش، يعني عالم كده أنا أعتقد إن متكلمناش عنه في مصر، يعني الثانوية العامة دي أنا حتى هذه اللحظة لما بيجيلي كابوس بيجيلي كابوس إن أنا في الامتحان ومش مذاكر".

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

