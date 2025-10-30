المخرج يسري نصرالله ينعى المُصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح ويُهاجم «ظروف الإنتاج غير الآدمية»

عبّر المخرج الكبير يسري نصرالله عن غضبه الشديد بعد وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح في حادث أثناء تصوير إعلان، وهاجم ما وصفه بالإهمال الإجرامي وظروف الإنتاج غير الآدمية.

وكتب «نصرالله» عبر حسابه على «فيسبوك»: «نفسي أشتمنا.. لما اتنين مصورين محبوبين جدًا يموتوا في حادثة سببها الإهمال الإجرامي وظروف إنتاج غير آدمية، وكل البوستات تكتب (تصوير إعلان لإحدى شركات الإنتاج)، محدش بيقول (إحدى) دي مين، مع إنه أكيد كان فيه ناس موجودين على الموقع ومنهم ناس وصلوا الجثامين للمشرحة، للدرجة دي مستعدين نتعايش مع الذل؟».

ونعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المصورين الراحلين في بيان صحفي وقال: «ينعي المهرجان اثنين من أفراد أسرته، المصوّرَين الشابَّين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا في حادث أثناء تأدية عملهما بكل تفانٍ وإخلاص، ويتقدم المهرجان بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وزملائهما في الوسطين الفني والإعلامي، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان».

وتابع البيان: «لقد فقدت الساحة الفنية والإعلامية موهبتين واعدتين تميّزتا بالشغف والإبداع، وترك رحيلهما أثرًا عميقًا في قلوب كل من عرفهما وعمل معهما، ستبقى ذكراهما حاضرة في وجدان المهرجان، وفي كل لحظة وثقتها عدساتهما المبدعة».



