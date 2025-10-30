قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

المخرج يسري نصرالله ينعى المُصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح ويُهاجم «ظروف الإنتاج غير الآدمية»

يمنى عبد الظاهر

عبّر المخرج الكبير يسري نصرالله عن غضبه الشديد بعد وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح في حادث أثناء تصوير إعلان، وهاجم ما وصفه بالإهمال الإجرامي وظروف الإنتاج غير الآدمية.

وكتب «نصرالله» عبر حسابه على «فيسبوك»: «نفسي أشتمنا.. لما اتنين مصورين محبوبين جدًا يموتوا في حادثة سببها الإهمال الإجرامي وظروف إنتاج غير آدمية، وكل البوستات تكتب (تصوير إعلان لإحدى شركات الإنتاج)، محدش بيقول (إحدى) دي مين، مع إنه أكيد كان فيه ناس موجودين على الموقع ومنهم ناس وصلوا الجثامين للمشرحة، للدرجة دي مستعدين نتعايش مع الذل؟».

ونعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المصورين الراحلين في بيان صحفي وقال: «ينعي المهرجان اثنين من أفراد أسرته، المصوّرَين الشابَّين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا في حادث أثناء تأدية عملهما بكل تفانٍ وإخلاص، ويتقدم المهرجان بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وزملائهما في الوسطين الفني والإعلامي، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان».

وتابع البيان: «لقد فقدت الساحة الفنية والإعلامية موهبتين واعدتين تميّزتا بالشغف والإبداع، وترك رحيلهما أثرًا عميقًا في قلوب كل من عرفهما وعمل معهما، ستبقى ذكراهما حاضرة في وجدان المهرجان، وفي كل لحظة وثقتها عدساتهما المبدعة».

 

المخرج الكبير يسري نصرالله وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح نصرالله مهرجان القاهرة السينمائي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

