ضحية جشع الشركات.. المخرجة هالة جلال تنعى المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح

حرصت المخرجة هاله جلال على تقديم واجب العزاء في وفاة كل من المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اليوم، بعد سقوطهما من إحدى الأوناش أثناء تصويرهما أحد الإعلانات في محافظة بورسعيد.

وقالت المخرجة هاله جلال في منشورها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: ألف رحمة ونور، مصوران في عز الشباب وأوج الموهبة، ماجد هلال وكيرلس صلاح، يسقطان من على ونش أثناء تصوير إعلان تجاري لشركة في بورسعيد، هل حدث هذا لتوفير إيجار الكرين؟

وأضافت : ألم يفكر أي شخص في احتمال السقوط كي يؤمن حياتهما؟، هل طبيعي أن تتربح الشركة بسبب توفير أجر كرين وتكاليف تأمين مخاطر التصوير؟ والأكثر انحطاطا أن مسئولي الشركة هربوا من مكان الحادث فور إدراكهم الكارثة، وأخفوا كروت التصوير، وغالبا دي نصيحة محامي.

وتابعت : أعني أنهم يخفون ما يدل على زاوية التصوير وعلى وجودهم، بغض النظر عن العقاب والعدالة والحياة التي لا تسترد بعد ضياعها ولا يساويها أى عوض، ألا يمكن أن تفرض عوامل السلامة وحقوق العاملين بالقانون، على كل أماكن التصوير، بدءا من عدد ساعات العمل والأجور والتأمين الصحي، وصولا لعدم تعريض الحياة للخطر بهذا الاستهتار الملعون.

واكملت : اللعنة على كل طماع، شره، جشع، مستغل، مستهتر بالحياة، البقية في حياتنا جميعا، كانوا زملاء أعزاء وأصدقاء طيبين وشباب موهوب ولهم عائلات مكلومة، البقية في حياة كل حبايبهم.