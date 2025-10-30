قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضحية جشع الشركات.. المخرجة هالة جلال تنعى المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح

ماجد هلال وكيرليس صلاح
ماجد هلال وكيرليس صلاح
يمنى عبد الظاهر

حرصت المخرجة هاله جلال على تقديم واجب العزاء في وفاة كل من المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اليوم، بعد سقوطهما من إحدى الأوناش أثناء تصويرهما أحد الإعلانات في محافظة بورسعيد.

وقالت المخرجة هاله جلال في منشورها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: ألف رحمة ونور، مصوران في عز الشباب وأوج الموهبة، ماجد هلال وكيرلس صلاح، يسقطان من على ونش أثناء تصوير إعلان تجاري لشركة في بورسعيد، هل حدث هذا لتوفير إيجار الكرين؟

وأضافت : ألم يفكر أي شخص في احتمال السقوط كي يؤمن حياتهما؟، هل طبيعي أن تتربح الشركة بسبب توفير أجر كرين وتكاليف تأمين مخاطر التصوير؟ والأكثر انحطاطا أن مسئولي الشركة هربوا من مكان الحادث فور إدراكهم الكارثة، وأخفوا كروت التصوير، وغالبا دي نصيحة محامي.

وتابعت : أعني أنهم يخفون ما يدل على زاوية التصوير وعلى وجودهم، بغض النظر عن العقاب والعدالة والحياة التي لا تسترد بعد ضياعها ولا يساويها أى عوض، ألا يمكن أن تفرض عوامل السلامة وحقوق العاملين بالقانون، على كل أماكن التصوير، بدءا من عدد ساعات العمل والأجور والتأمين الصحي، وصولا لعدم تعريض الحياة للخطر بهذا الاستهتار الملعون.

واكملت : اللعنة على كل طماع، شره، جشع، مستغل، مستهتر بالحياة، البقية في حياتنا جميعا، كانوا زملاء أعزاء وأصدقاء طيبين وشباب موهوب ولهم عائلات مكلومة، البقية في حياة كل حبايبهم.

المخرجة هاله جلال وفاة كل من المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح تصوير إعلان تجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ماجد هلال

عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد