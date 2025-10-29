عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

نعى المخرج عمرو سلامة المصور الراحل ماجد هلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، معبرًا عن حزنه الشديد وصدمته من خبر الوفاة، ومطالبًا بضرورة توضيح أسباب الحادث الذي وصفه بـ”المخيف”.

وكتب سلامة: “تعازينا لكل محبي وأقاراب وأصدقاء المصور المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق، لو القصة حقيقية، يعني إيه يتطلب منه يصور فوق ونش بدون حماية ويقع من عليه؟

وتوفي المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح بعد أيام قليلة من انتهاء عملهما وعودتها من تصوير فعاليات مهرجان الجونة.

وكتب كريم عبد العزيز أحد أصدقاء المصورين، عبر حسابه على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله.. إخواتي ماجد هلال وكيرلس صلاح في ذمة الله أقرب صحابي في غمضة عين راحوا.



ولم يكشف صديقهما عن ملابسات الوفاة حتى الآن ولكن الخبر نزل كالصاعقة على زملائهم في الوسط.

وكان آخر ما نشره كلاهما صور من عملهما ضمن فعاليات مهرجان الجونة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك عبر حساباتهما الشخصية.