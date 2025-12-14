موعد مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب أوروبا، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية ضمن منافسات الدوريات الخمس الكبرى، حيث تتنوع المباريات بين صراع القمة وصدامات تحسين المراكز، وسط متابعة جماهيرية كبيرة عبر القنوات والمنصات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام اليوم عدة مباريات قوية في البريميرليج، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، في لقاء يسعى خلاله السيتي لمواصلة المنافسة على الصدارة ،الساعة ٤مساءا بتوقيت مصر.

كما يحل توتنهام هوتسبير ضيفًا على نوتنجهام فورست في لقاء لا يخلو من الندية،ويقام المباراة الساعة ٤ مساء بتوقيت مصر .

وتشهد الجولة أيضًا ديربي شمال إنجلترا بين سندرلاند ونيوكاسل يونايتد،الساعة ٤ مساءا بتوقيت مصر، إلى جانب مواجهة وست هام مع أستون فيلا،الساعة ٤ مساء بتوقيت مصر، بينما يختتم اليوم بلقاء برينتفورد وليدز يونايتد في مباراة منتظرة في السادسة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني

في الليجا الإسبانية، يستضيف إشبيلية فريق ريال أوفييدو في مباراة يسعى فيها أصحاب الأرض لتصحيح المسار.الساعة ٣ مساء بتوقيت مصر ،كما يلتقي سيلتا فيجو مع أتلتيك بيلباو في مواجهة متكافئة الساعة ٥:١٥ بتوقيت مصر .

ويصطدم ليفانتي بفياريال في لقاء قوي، الساعة ٧:٣٠ بتوقيت مصر،قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس خارج الديار الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر.

الدوري الإيطالي

الكالتشيو يشهد اليوم مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي ميلان مع ساسولو في مباراة مهمة لأصحاب الأرض الساعة ١:٣٠بتوقيت مصر، كما يواجه نابولي فريق أودينيزي، الساعة ٤ بتوقيت مصر ،بينما يصطدم إنتر ميلان بجنوى خارج ملعبه الساعة ٧ بتوقيت مصر.

وتبرز أيضًا مواجهة بولونيا أمام يوفنتوس في ختام مباريات اليوم، ٩:٤٥ في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا



