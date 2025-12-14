قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب أقوى مجموعته.. مُحلل رياضي يتوقع رؤية نسخة شرسة من محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية|فيديو
بعد حادث إرهابي.. السلطات الأمريكية تنشر عناصر جهاز الخدمة السرية والتحقيقات الفيدرالي
من الجمباز إلى الشاشة.. وفاء مكي تكشف أسرار بدايتها في عالم الفن: «دخلت بالصدفة البحتة»|فيديو
موعد مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم الأحد 14-12-2025
ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو
استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي
الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد
إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد
موعد مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تشهد ملاعب أوروبا، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية ضمن منافسات الدوريات الخمس الكبرى، حيث تتنوع المباريات بين صراع القمة وصدامات تحسين المراكز، وسط متابعة جماهيرية كبيرة عبر القنوات والمنصات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام اليوم عدة مباريات قوية في البريميرليج، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، في لقاء يسعى خلاله السيتي لمواصلة المنافسة على الصدارة ،الساعة ٤مساءا بتوقيت مصر.

كما يحل توتنهام هوتسبير ضيفًا على نوتنجهام فورست في لقاء لا يخلو من الندية،ويقام المباراة الساعة ٤ مساء بتوقيت مصر .

وتشهد الجولة أيضًا ديربي شمال إنجلترا بين سندرلاند ونيوكاسل يونايتد،الساعة ٤ مساءا بتوقيت مصر، إلى جانب مواجهة وست هام مع أستون فيلا،الساعة ٤ مساء بتوقيت مصر، بينما يختتم اليوم بلقاء برينتفورد وليدز يونايتد في مباراة منتظرة في السادسة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني

في الليجا الإسبانية، يستضيف إشبيلية فريق ريال أوفييدو في مباراة يسعى فيها أصحاب الأرض لتصحيح المسار.الساعة ٣ مساء  بتوقيت مصر ،كما يلتقي سيلتا فيجو مع أتلتيك بيلباو في مواجهة متكافئة الساعة ٥:١٥ بتوقيت مصر .

ويصطدم ليفانتي بفياريال في لقاء قوي، الساعة ٧:٣٠ بتوقيت مصر،قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس خارج الديار الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر.

الدوري الإيطالي

الكالتشيو يشهد اليوم مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي ميلان مع ساسولو في مباراة مهمة لأصحاب الأرض الساعة ١:٣٠بتوقيت مصر، كما يواجه نابولي فريق أودينيزي، الساعة ٤ بتوقيت مصر ،بينما يصطدم إنتر ميلان بجنوى خارج ملعبه الساعة ٧ بتوقيت مصر.

 وتبرز أيضًا مواجهة بولونيا أمام يوفنتوس في ختام مباريات اليوم، ٩:٤٥ في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا


 

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

