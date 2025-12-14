سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يستمر اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر في ظل البحث عن توقيتات مناسبة للشراء ما يعزز من مكانة المعدن الاصفر كاحد اهم ادوات الادخار والاستثمار الامن خاصة مع التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر



يشهد سعر الذهب حالة من الترقب والحذر تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بينما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل السوق المحلي باعتباره الخيار الادخاري الابرز لدى الاسر المصرية نظرا لتوازنه السعري وارتفاع معدلات الطلب عليه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سعر البيع 6565 جنيه سعر الشراء 6545 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 6020 جنيه سعر الشراء 6000 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 5745 جنيه سعر الشراء 5725 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 4925 جنيه سعر الشراء 4905 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 3830 جنيه سعر الشراء 3815 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 3285 جنيه سعر الشراء 3270 جنيه.

الاونصة سعر البيع 204215 جنيه سعر الشراء 203505 جنيه.

الجنيه الذهب سعر البيع 45960 جنيه سعر الشراء 45800 جنيه.

الاونصة بالدولار 4302.42 دولار.

خفض الفائدة الامريكية يدعم الذهب



قال جون لوكا رئيس مجلس ادارة شركة جولد ايرا للاستثمار وتجارة الذهب ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بخفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس يعزز من جاذبية الذهب كملاذ امن في ظل ارتفاع توقعات التضخم واستمرار حالة عدم الاستقرار في الاسواق العالمية.

وتوقع لوكا ان تتجاوز اسعار الذهب مستوى 5000 دولار للاوقية خلال عام 2026 مشيرا الى ان المستثمرين سيواصلون الاتجاه نحو الذهب باعتباره اداة رئيسية لدعم المحافظ الاستثمارية والحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات الاسواق.

واوضح ان انقسام اعضاء الفيدرالي الامريكي يعكس حالة من عدم اليقين في مسار السياسة النقدية وهو ما يدعم الطلب العالمي على الذهب ويعزز من اهميته كاصل استثماري امن على المديين المتوسط والطويل.

واضاف ان برنامج مشتريات اذون الخزانة قصيرة الاجل الذي اعلنه الفيدرالي يمثل عامل دعم مباشر لاسعار الذهب مشيرا الى ان عودة التيسير الكمي تزيد من السيولة داخل الاسواق وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن النفيس ما يجعله اكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن الحفاظ على رؤوس اموالهم.

سعر الذهب عالميا بالدولار



واكد لوكا ان الخطوة الاخيرة للفيدرالي تعكس مرونة في السياسة النقدية الامريكية وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في الذهب كاصل قادر على الحفاظ على قيمته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

من جانبه اكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا اهمية الذهب كملاذ امن ومخزن حقيقي للقيمة خاصة خلال فترات الازمات وتقلبات الاسواق.

واوضح ان تسعير الذهب يتم عالميا بالدولار وهو ما يجعل سعره في السوق المصري متاثرا بشكل مباشر بحركة الاسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مشيرا الى ان الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية حيث يحتفظ المستثمر باصل تتفق الاسواق العالمية على قيمته ومكانته.