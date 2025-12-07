قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
الجبهة الوطنية يفصل مرشح أرمنت بعد تنازله عن الترشح دون موافقة قيادات الحزب
آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-12-2025

محمد يحيي

شهد سعر أشهر عيار ذهب في مصر؛ استقرارا من دون تغيير خلال الساعات الأولى من بدء تداولات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 في محلات الصاغة.

أشهر عيار ذهب

جاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا على مستوي المشغولات الذهبية

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

جاء آخر تحديث سعر عيار 21 الأكثر انتشارا  مسجلا بذلك نحو 5570 جنيها للبيع و 5610 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر الذهب ثباتاً في مستهل تعاملات اليوم من دون تغيير على مستوى محلات الصاغة

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب علي مدار الأسابيع فقد الذهب أكثر من 500 جنيه في المتوسط

أسعار الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6365 جنيها للبيع و 6411 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيها للبيع و 5610 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4774 جنيها للبيع و 4808 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3713 جنيها للبيع و 3740 جنيها للشراء

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.56 ألف جنيه للبيع و 44.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب 4198 دولارا للبيع و 4199 دولارا  للشراء

تراجع في السوق العالمي

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

أرشيفية

300 طالب..جامعة سوهاج تختتم فعاليات مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم

صورة أرشيفية

خبير سيارات يكشف أزمة قطع الغيار ومواصفات الأمان في الموديلات الصينية

الدواجن

هل تنتشر "الفراخ السردة" في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح الحقيقة

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

