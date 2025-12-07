آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-12-2025

شهد سعر أشهر عيار ذهب في مصر؛ استقرارا من دون تغيير خلال الساعات الأولى من بدء تداولات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 في محلات الصاغة.

أشهر عيار ذهب

جاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا على مستوي المشغولات الذهبية

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

جاء آخر تحديث سعر عيار 21 الأكثر انتشارا مسجلا بذلك نحو 5570 جنيها للبيع و 5610 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر الذهب ثباتاً في مستهل تعاملات اليوم من دون تغيير على مستوى محلات الصاغة

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب علي مدار الأسابيع فقد الذهب أكثر من 500 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6365 جنيها للبيع و 6411 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيها للبيع و 5610 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4774 جنيها للبيع و 4808 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3713 جنيها للبيع و 3740 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.56 ألف جنيه للبيع و 44.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب 4198 دولارا للبيع و 4199 دولارا للشراء

تراجع في السوق العالمي

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.