الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رشا عوني

أسعار الذهب اليوم الأحد .. شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً اليوم بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر مؤخراً.

ويبحث المواطنون يومياً عن أسعار الذهب اليوم و سعر عيار 21 بالمصنعية باعتباره الأكثر تداولاً، كذلك ارتفع البحث عن سعر الجنيه الذهب وهو أكثر وسيلة آمنة للادخار. 

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد 14  ديسمبر2025 .

سعر الذهب اليوم 13-12-2025
اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم قيمة 6429 جنيها للجرام، ويتميز الذهب من عيار 24 بأن نسبة الذهب به أعلى مقارنة بالنحاس، لذا فهو الأعلى سعرا مقارنة بالأعيرة الذهبية الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم قيمة 5625 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4821 جنيها للجرام

أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
سعر عيار 21 اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سجل سعر الجنيه الذهب 45000 جنيه، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

ارتفاع الذهب خلال الاسبوع الماضي

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن سوق الذهب المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي، ونجح خلاله في اختراق نطاق التداول العرضي الذي سيطر على حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، إلى جانب استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

عيار 21 يرتفع بنسبة 2.17% خلال أسبوع

وأوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 سجل ارتفاع بنسبة 2.17% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح التداولات عند مستوى 5613 جنيه للجرام، وأنهى الأسبوع عند 5735 جنيه للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى عند 5790 جنيه للجرام، وأدنى مستوى عند 5600 جنيه للجرام.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الإيجابي للذهب المحلي جاء انعكاس مباشر لارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي واصلت الصعود بدعم من تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 بالمصنعية سعر عيار 18 سعر السبيكة الذهب

