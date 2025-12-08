الاستقرار سيد الموقف.. أسعار الذهب اليوم الاثنيين 8 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 ، بعد موجة من التحركات المحدودة التي كانت مسيطرة على السوق خلال الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الهدوء في ظل ثبات نسبي في حركة الأونصة عالميًا، وهو ما أعطى السوق المحلية مساحة من الاستقرار بعد فترة من التذبذب.

ويواصل عدد كبير من المتعاملين في السوق مراقبة الأسعار بدقة، خاصة مع ارتباط الذهب حاليًا بمجموعة من العوامل الخارجية، أبرزها تحركات الدولار عالميًا وقرارات السياسة النقدية. هذا الترابط أدى إلى حالة من الحذر بين التجار والمستهلكين على حد سواء، مع تراجع حجم الطلب مقارنة بالفترات السابقة.

أما على مستوى التفاصيل، فقد سجّلت محلات الصاغة اليوم أسعارًا مستقرة نسبيًا دون تغييرات مؤثرة. ويُرجّح بعض الخبراء أن تستمر هذه الحالة لبعض الوقت، ما لم تشهد الأسواق العالمية تحركًا مفاجئًا، خصوصًا مع اقتراب الإعلان عن بيانات اقتصادية دولية قد تغيّر اتجاهات الذهب.

وفي ظل هذا المشهد، يترقب المستثمرون والمقبلون على الشراء أي إشارات قد تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط، بينما تحافظ السوق على وتيرة تعاملات هادئة، خصوصًا قبل دخول موسم الأعياد الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في الطلب على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم جاءت كالتالي:

سعر جرام عيار 24: نحو 6411 جنيهًا

سعر جرام عيار 21: حوالي 5610 جنيهات

سعر جرام عيار 18: نحو 4808 جنيهات

سعر جرام عيار 14: يقارب 3740 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: حوالي 44840 جنيهًا

سعر الأوقية العالمية : 4199 دولار

وتظل التوقعات مفتوحة بشأن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ إن أي تغيّر في الأسواق العالمية أو سعر الصرف قد يكون له تأثير مباشر وسريع على السوق المصرية.