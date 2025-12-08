قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. أسعار الذهب اليوم الاثنيين 8 ديسمبر 2025

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 ، بعد موجة من التحركات المحدودة التي كانت مسيطرة على السوق خلال الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الهدوء في ظل ثبات نسبي في حركة الأونصة عالميًا، وهو ما أعطى السوق المحلية مساحة من الاستقرار بعد فترة من التذبذب.

ويواصل عدد كبير من المتعاملين في السوق مراقبة الأسعار بدقة، خاصة مع ارتباط الذهب حاليًا بمجموعة من العوامل الخارجية، أبرزها تحركات الدولار عالميًا وقرارات السياسة النقدية. هذا الترابط أدى إلى حالة من الحذر بين التجار والمستهلكين على حد سواء، مع تراجع حجم الطلب مقارنة بالفترات السابقة.

أما على مستوى التفاصيل، فقد سجّلت محلات الصاغة اليوم أسعارًا مستقرة نسبيًا دون تغييرات مؤثرة. ويُرجّح بعض الخبراء أن تستمر هذه الحالة لبعض الوقت، ما لم تشهد الأسواق العالمية تحركًا مفاجئًا، خصوصًا مع اقتراب الإعلان عن بيانات اقتصادية دولية قد تغيّر اتجاهات الذهب.

وفي ظل هذا المشهد، يترقب المستثمرون والمقبلون على الشراء أي إشارات قد تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط، بينما تحافظ السوق على وتيرة تعاملات هادئة، خصوصًا قبل دخول موسم الأعياد الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في الطلب على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم جاءت كالتالي:

سعر جرام عيار 24: نحو 6411 جنيهًا

سعر جرام عيار 21: حوالي 5610 جنيهات

سعر جرام عيار 18: نحو 4808 جنيهات

سعر جرام عيار 14: يقارب 3740 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: حوالي 44840 جنيهًا

سعر الأوقية العالمية : 4199 دولار 

وتظل التوقعات مفتوحة بشأن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ إن أي تغيّر في الأسواق العالمية أو سعر الصرف قد يكون له تأثير مباشر وسريع على السوق المصرية.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب المصنعية عيار 21

