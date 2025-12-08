قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب تراجعه.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك مع استمرار ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904  ألف جنيه.

وانخفض جرام الذهب محليًا بنحو 35 جنيهًا فقط على مدار الأسبوع، وهو تراجع محدود مقارنة بالتقلبات الحادة التي شهدها المعدن الأصفر في فترات سابقة. ورغم هذا الهبوط البسيط، ما زالت الأسعار محتفظة بجزء كبير من مكاسبها الأخيرة، بدعم من توقعات تشير إلى احتمال قيام الفيدرالي بخفض الفائدة قريبًا، وفقًا لما ذكره تقرير "أي صاغة".

ومع اقتراب دخول عام 2026، يواصل الذهب التمسك بمساره الصاعد، في ظل قناعة متنامية بأن المعدن النفيس يستعد لجولة جديدة من الارتفاع قد تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام المقبل.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4198 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيه للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

أوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

قال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

أسعار الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب مصر

