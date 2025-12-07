تراجع 35 جنيها .. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعًا محدودًا، وذلك في وقت تترقب فيه الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.

وانخفض الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا فقط على مدار الأسبوع، وهو تراجع يُعد أقل حدة مقارنة بالهبوطات التي شهدها المعدن الأصفر في فترات سابقة.

ورغم هذا الانخفاض، ما زالت الأسعار محتفظة بجزء كبير من المكاسب التي حققتها خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي للفائدة قريبًا، بحسب تقرير "آي صاغة".

ومع اقتراب العام الجديد، يواصل الذهب ترسيخ اتجاهه الصاعد، في ظل قناعة متنامية لدى المؤسسات المالية بأن المعدن النفيس يستعد لموجة ارتفاع جديدة قد تدفعه إلى مستويات قياسية خلال عام 2026.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 7-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4198 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

أوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

قال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.