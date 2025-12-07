قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم مستويات متقاربة في مختلف البنوك، حيث جاء السعر في عدد كبير منها عند 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، ومنها بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك البركة.

 بينما سجل في  التجاري الدولي وقطر الوطني والأهلي المتحد، حيث بلغ سعر الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 7-12-2025، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.64 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي47.63 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك التنمية الصناعية 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك القاهرة 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه بنك إتش إس بي سي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار بنك الإسكندرية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد 47.54 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع

