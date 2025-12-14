قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان: هجمات على عناصر حزب الله ومعدات عسكرية
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وسط حالة من الحذر.. أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ، متأثرة بالمكاسب القوية التي حققها المعدن عالميًا الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 2.4% في ختام تعاملات أمس السبت.

ويأتي هذا الأداء في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

تتسم حركة الذهب بـالهدوء النسبي مع سيطرة موجة من الحذر في الأسواق العالمية.

وشهد سعر الذهب اليوم هدوء نبسي مع اجازة البورصة العالمية ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 14-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4299 دولار


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4920 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5740 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6560 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 45.920  ألف جنيه.

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.


في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.


ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.


ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.

الذهب المعدن الاصفر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 بورصة الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025

ترشيحاتنا

جاتوزو

مصير إيطاليا في سباق التأهل إلى كأس العالم 2026

الأهلي يواجه فيروفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة

الأهلي يواجه فيروفيارو الموزمبيقي في نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة

محمد صلاح

بعد مواجهة برايتون.. كاراجر يتغزل في أداء صلاح ويصفه بالاستثنائي

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد