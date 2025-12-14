وسط حالة من الحذر.. أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ، متأثرة بالمكاسب القوية التي حققها المعدن عالميًا الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 2.4% في ختام تعاملات أمس السبت.

ويأتي هذا الأداء في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

تتسم حركة الذهب بـالهدوء النسبي مع سيطرة موجة من الحذر في الأسواق العالمية.

وشهد سعر الذهب اليوم هدوء نبسي مع اجازة البورصة العالمية ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 14-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4299 دولار



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4920 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5740 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6560 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 45.920 ألف جنيه.

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.



في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.



ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.



ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.