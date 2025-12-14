إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

تعددت اعتداءات الأشقاء على بعضهم البعض بسبب الصراع على الميراث، وشهد اليوم حادثتين مؤلمتين أولهما أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية وأخ يصفع شقيقه المسن ليجبر شقيقه على ترك منزله، وفي هذا التقرير نوضح حكاية هاتين الجريمتين المؤلمتين.

صفع شقيقه بـ«القلم» ليترك له المنزل

توجه أخ إلى شقيقه المسن بكفر الشيخ لإجباره أن يتنازل عن المنزل الذي يسكن به له، ولكنه أصر ألا يترك المنزل ما جعل أخوه أن يصفعه بالقلم على وجهه وانهال عليه بالشاكوش، وأحضر كلب على باب منزل شقيقه ليمنع أبناءه من زيارته.

يعاني المصفوع المسن من القلب والكبد والسكر وبعد الاعتداء عليه من شقيقه سقط على الأرض، وأكدة نجلة المسن أن والدها يمكث مع والدتها فى شقته وأن كل واحد من أعمامها أخذ حقه في الميراث، ولكن الطمع أعمى قلب عمها ليجبر والدها على التخلي عن مسكن إقامته الوحيد.

أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

على جانب آخر، فوجئت الشقيقة بشخصين وسيدتين يقومون باصطحابها كرها عنها وحجزها بأحد المصحات النفسية للاستيلاء على ميراثها بالبحيرة.

أرسلت الشقيقة استغاثة عبر أحد المواقع الإخبارية تستغيث من إحدى السيدات من قيام أشقائها بتحريض مجموعة من الأشخاص لاصطحابها كرهاً عنها وحجزها بأحد المصحات النفسية للاستيلاء على ميراثها بالبحيرة.

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين أنه تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من قيام شخصين وسيدتين يعملون بأحد مراكز العلاج النفسى الكائنة بمحافظة الإسكندرية بالتعدى عليها واصطحابها كرهاً عنها لحجزها بالمركز محل عملهم بتحريض من أشقائها «أحد الأشخاص وسيدتين»، مقيمين بذات الدائرة، بقصد الاستيلاء على ميراثها.

أمكن ضبطهم في حينه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام شقيق المذكورة بالاتصال بمسئولي مركز العلاج المشار إليه وطلب منهم حجز شقيقته بالمركز لمعاناتها من أمراض نفسية، وتم ضبط أشقاء الشاكية فى حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.