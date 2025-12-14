قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عيد العشاق.. كاظم الساهر يشعل حماس جمهوره في قطر

كاظم الساهر
كاظم الساهر
أحمد إبراهيم

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس السبت 13 ديسمبر، على مسرح المياسة بمركز قطر الو ني للمؤتمرات، في الدوحة. 

وقدم كاظم الساهر، لجمهورها وصلة طربية أشعلت حماسهم، ومن الأغاني: (عيد العشاق، إلا أنت، بعد الحب، أنا وليلى، قولي أحبك). 

حفلات كاظم الساهر

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في مدينة اسطنبول التركية، يوم 30 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية. 

ويحيي حسين الجسمي، حفل غنائي مع كاظم الساهر، في الإتحاد أرينا بدولة الإمارات، يوم 27 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية. 

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل. 

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

