أهمها شوارع مصر الجديدة والنزهة.. حملات لإزالة التعديات وإشغالات الأرصفة بالقاهرة

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ازالة الإشغالات والمخالفات في المحافظات للقضاء على المظاهر العشوائية والحفاظ على النظام..

حملات لازالة الإشغالات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن القطاعات المعنية بالوزارة ستواصل جهودها ومتابعتها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لظاهرة الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية فى شوارع وميادين المحافظات لتيسير حركة المارة والسيارات فى مختلف المناطق ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بالمتابعة اليومية للجهود والحملات التي تنفذها الأحياء والمراكز والمدن علي الشوارع والميادين المختلفة علي مستوي المحافظات بما يساهم في التصدي لأي مخالفات وإشغالات للمحال والكافيهات والمطاعم وتطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

نتائج الحملة لازالة التعديات بأحياء مصر الجديدة والنزهة

وفي هذا السياق تلقت وزيرة التنمية المحلية صباح اليوم الأحد تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الحملة المكبرة التى ترأسها مساء أمس السبت على أحياء مصر الجديدة والنزهة بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات والمخالفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات في مختلف المناطق.

وأوضح التقرير أن الحملة شملت عدد من الشوارع والميادين الرئيسية فى مصر الجديدة والنزهة حيث تم رفع إشغالات وتعديات على الأرصفة فى شوارع الحجاز وأبوبكر الصديق وإبراهيم باشا وميدان الإسماعيلية بحي مصر الجديدة ، كما تم رفع إشغالات وتعديات أيضاًَ فى شارع النزهة أمام بعض معارض السيارات والتى كانت تعيق حركة المواطنين ورفع إشغالات من شارع اسماعيل رأفت وشارع عثمان بن عفان وإزالة تندات مخالفة بسوق التعاونيات شيراتون فى عدد من المطاعم والكافيهات ورفع اشغالات من سوق المقاولون العرب بشيراتون لعدد من الكافيهات والمطاعم .

وأشار التقرير إلى أن الحملات على أحياء مصر الجديدة والنزهة ساهمت فى إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتحرير الأرصفة وحرم الطريق ، وإعادة الانضباط بالشارع والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، مركز سيطرة الشبكة الوطنية باستمرار المتابعة مع جميع المراكز والمدن والأحياء بشكل يومي لحملات التصدي ومواجهة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وتيسير حركة المشاة والسيارات.