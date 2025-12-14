ورشة عمل حول إدارة النفايات المشعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ورشة العمل الوطنية حول إدارة النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل محطة القوى النووية خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥، وذلك ضمن برنامج الدعم الفني المقدم بموجب خطة العمل المتكاملة IWP.

هدفت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية لإدارة النفايات المشعة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والإشعاعي.



وفي إطار التعاون المستمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، انطلقت أيضا فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول "إيقاف تشغيل المحطات النووية بما في ذلك الجوانب التمويلية"، ضمن مشروع التعاون الفني EGY2021 المعني بالاستعداد لمرحلة التشغيل الأولى لمحطة الضبعة النووية وتعزيز البنية الرقابية الوطنية.

كما شارك في الورشة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مختصين من الهيئة، بهدف رفع القدرات الوطنية في إعداد وتنفيذ استراتيجيات إيقاف التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.