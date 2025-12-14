قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سفير كرواتيا بالقاهرة يشيد بدور مصر المحوري لإنهاء النزاع في قطاع غزة

سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك
أ ش أ

أشاد سفير كرواتيا بالقاهرة توميسلاف بوشنياك ، بدور مصر المحوري في إنهاء النزاع بغزة ، وجهود القيادة المصرية لإبقاء غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية ، فضلا عن تقديمها المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بالرغم من الوضع المعقد جدا .. مشيرا إلي أن مصر تبذل ما في وسعها لاستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .


وأضاف في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأحد / أن مصر تمتلك القدرات لإطلاق المبادرات الرامية للتوصل إلي حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ، مشددا علي الحاجة لبذل الجهود لوقف حلقة العنف بلا نهاية التي تشهدها المنطقة 


وأفاد بأن كرواتيا تدعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تضم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ، وأن يعيش الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في سلام جنبا إلي جنب.. مؤكدا أن بلاده سوف تشارك في مؤتمر إعادة إعمار غزة لدعم الجهود إعادة بناء القطاع.


وقال ، :" إنه هناك توافقا في الرؤي بين مصر وكرواتيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، حيث أن القاهرة تدعم الاستقرار في المنطقة وهذا ما نرغب فيه . حيث نسعي أيضا للاستقرار في منطقة البلقان ، كذلك الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية ، والتعاون المشترك في المحافل الدولية لوقف تهريب البشر وتشجيع الهجرة الشرعية".


وعن الزيارات المقبلة ، أضاف أنه يتم حاليا الاعداد لزيارة لوفد كرواتي إلى مصر خلال الشهرين المقبلين ، فضلا عن التوقيع علي العديد من الاتفاقيات الثنائية ، وكذلك زيارة لمسئول مصري رفيع المستوي لزغرب ، لافتا إلي أنه من المقرر عقد لجنة تجارة مشتركة في الربع الأول من العام المقبل .. مؤكدا أن مصر تعد شريكا هاما لكرواتيا في المنطقة.


وأكد بوشنياك أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق النمو المستقر وهذا يعكس قوة العلاقات السياسية بين البلدين والتي شهدت نموا وتكثيفا في الفترة الماضية بزيارات لرئيس الجمهورية الكرواتي ، كذلك زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمصر .. موضحا أن قيمة التبادل التجاري بلغت 100 مليون دولار في الأربع السنوات الماضية وهي تعد متوازنة بين الجانبين .


وأشار إلي أن كلا الجانبين يكملان بعضها البعض في تبادل السلع ، وقال :" مصر تصدر لنا الخضروات والفاكهة والنسيج .. بينما تتميز كرواتيا بالقدرة علي بناء السفن وتصدير الأخشاب لمصر" .. معربا عن اعتقاده بأن السنوات المقبلة سوف تشهد مجالات جديدة للتعاون الثنائي مثل البتروكيماويات والطاقة ، حيث تمتلك كرواتيا الخبرة في مجال نقل الطاقة إلي مراكز الكهرباء في مصر .


وأوضح أنه هناك مجالا أخر للتعاون وهو بناء السفن ، حيث تحتل زغرب المرتبة الثالثة عالميا في هذا المجال في ضوء تفوقها التكنولوجي ، مؤكدا أن كرواتيا تمتلك أفضل زوارق دورية في العالم .


وأفاد بأن كرواتيا تري إمكانية التعاون مع مصر في مجالات أخري مثل الرمال المعدنية وصناعة السيارات الكهربائية ، حيث أن الشركة الكرواتية ريماك أوتوموبيلي تحتل المرتبة الأولي في العالم في مجال تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية .


وأضاف أن هناك إمكانيات للتعاون في مجال السياحة لكون مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب المزيد من السائحين الكرواتيين من خلال تسيير رحلات بحرية وخط طيران مباشر بين البلدين .. مشيرا إلي إمكانية أن نكمل بعضنا البعض في مجال السياحة التي تعد فقط موسمية في فصل الصيف لكرواتيا ، بينما مصر تعد مقصدا سياحيا ممتازا للسائحين الأوروبيين في فصل الشتاء.


وتابع قائلا إن هناك إمكانية للتعاون بين المسئولين المصريين والكرواتيين في إطار منظمات السياحية الدولية بهدف تحقيق الأهداف المشتركة .. مضيفا أن عدد السائحين الكرواتيين الذي يزورن مصر يصل إلى نحو 100 ألف سائح سنويا مع الوضع في الاعتبار أن عدد سكان كرواتيا يبلغ نحو 4 ملايين نسمة .

بالصور

فيديو

