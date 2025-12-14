وش أخباره.. أميمة طالب تشعل حفل مهرجان أبو ظبي بالامارات

أحيت الفنانة أميمة طالب، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 13 أبريل، في أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت أميمة طالب، خلال الحفل عددا من أروع أغانيها والحديثة، منها: (وش أخباره، بترجع، ألفين باب، الساعة كم)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

أحدث أغاني أميمة طالب

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة أميمة طالب، الجديد الذي يحمل اسم «الساعة كم» وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكان أحدث أغاني أميمة طالب، أغنية تحمل اسم “هانت”، من كلمات تركي المشيقح، وألحان الأنين، وتوزيع موسيقي خالد عز.

أميمة طالب تذكر النسيان

وأحدث ألبومات أميمة طالب، هو “تذكر النسيان”، الذي تم طرحه في 21 سبتمبر 2023.

يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان"، ويضم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، و"الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، و"ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، و"طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى.

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية.

الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوة وصولو عود جراح ميكس وماستر جاسم محمد، والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.