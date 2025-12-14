أحمد هشام يتوج بذهبية كأس العالم للسيف وإسلام أسامة يحصد برونزية المبارزة

واصل السلاح المصري تألقه على الساحة الدولية، بعدما نجح لاعبو المنتخب الوطني في حصد ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة، اللتين أقيمتا في ألمانيا وأوزبكستان خلال شهر ديسمبر الجاري.

وحقق أحمد هشام الميدالية الذهبية في منافسات كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة بألمانيا، فيما أحرز إسلام أسامة الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة بأوزبكستان.

وتوج أحمد هشام بذهبية بطولة ألمانيا عقب فوزه في المباراة النهائية على لاعب المجر بنتيجة 15-7، بعد مشوار قوي استهله بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرة إلى دور الـ 128، حيث فاز على لاعب إيطاليا بنتيجة 15-4، ثم تغلب على لاعب فرنسا في دور الـ64 بنتيجة 15-5، وعلى لاعب بلغاريا في دور الـ32 بنتيجة 15-9.

وواصل هشام انتصاراته في دور ثمن النهائي بالفوز على لاعب الصبح بنتيجة 15-6، قبل أن يضمن الميدالية بعد التفوق على لاعب رومانيا في ربع النهائي بنفس النتيجة، ثم فاز في نصف النهائي على لاعب إيطاليا بنتيجة 15-12، ليحسم اللقب في النهائي.

وفي بطولة أوزبكستان، حصل إسلام أسامة على الميدالية البرونزية لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، بعدما قدم مستويات مميزة طوال المنافسات.

وبدأ أسامة مشواره بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ32، حيث فاز على لاعب كازاخستان بنتيجة 15-14، ثم تغلب في دور ثمن النهائي على زميله يوسف عيسى بنتيجة 15-8، قبل أن يضمن الميدالية عقب فوزه في ربع النهائي على لاعب السعودية حسن عابد بنتيجة 15-11، ثم خسر في نصف النهائي أمام لاعب الصين تايبيه بنتيجة 9-15.

وشهدت البطولة حضورًا قويًا للاعبي المنتخب المصري، حيث حقق يوسف شامل المركز الخامس، وجاء يوسف عيسى في المركز الحادي عشر، بينما حل ياسين حجاج في المركز الثالث عشر.