الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد هشام يتوج بذهبية كأس العالم للسيف وإسلام أسامة يحصد برونزية المبارزة

منافسات السلاح
منافسات السلاح
محمد سمير

واصل السلاح المصري تألقه على الساحة الدولية، بعدما نجح لاعبو المنتخب الوطني في حصد ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة، اللتين أقيمتا في ألمانيا وأوزبكستان خلال شهر ديسمبر الجاري.

وحقق أحمد هشام الميدالية الذهبية في منافسات كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة بألمانيا، فيما أحرز إسلام أسامة الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة بأوزبكستان.

وتوج أحمد هشام بذهبية بطولة ألمانيا عقب فوزه في المباراة النهائية على لاعب المجر بنتيجة 15-7، بعد مشوار قوي استهله بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرة إلى دور الـ 128، حيث فاز على لاعب إيطاليا بنتيجة 15-4، ثم تغلب على لاعب فرنسا في دور الـ64 بنتيجة 15-5، وعلى لاعب بلغاريا في دور الـ32 بنتيجة 15-9.

وواصل هشام انتصاراته في دور ثمن النهائي بالفوز على لاعب الصبح بنتيجة 15-6، قبل أن يضمن الميدالية بعد التفوق على لاعب رومانيا في ربع النهائي بنفس النتيجة، ثم فاز في نصف النهائي على لاعب إيطاليا بنتيجة 15-12، ليحسم اللقب في النهائي.

وفي بطولة أوزبكستان، حصل إسلام أسامة على الميدالية البرونزية لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، بعدما قدم مستويات مميزة طوال المنافسات.

وبدأ أسامة مشواره بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ32، حيث فاز على لاعب كازاخستان بنتيجة 15-14، ثم تغلب في دور ثمن النهائي على زميله يوسف عيسى بنتيجة 15-8، قبل أن يضمن الميدالية عقب فوزه في ربع النهائي على لاعب السعودية حسن عابد بنتيجة 15-11، ثم خسر في نصف النهائي أمام لاعب الصين تايبيه بنتيجة 9-15.

وشهدت البطولة حضورًا قويًا للاعبي المنتخب المصري، حيث حقق يوسف شامل المركز الخامس، وجاء يوسف عيسى في المركز الحادي عشر، بينما حل ياسين حجاج في المركز الثالث عشر.

السلاح المصري المنتخب الوطني ذهبية وبرونزية كأس العالم تحت 20 سنة أحمد هشام إسلام أسامة

